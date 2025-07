Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Catherine Cano est nommée, à compter du 15 septembre 2025, déléguée du Québec à Miami, aux États-Unis. Mme Cano est représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Marie-Claude Canuel est nommée, à compter du 17 juillet 2025, secrétaire adjointe du Conseil du trésor. Mme Canuel est directrice principale des programmes éducatifs à ce secrétariat.

Mme Marie-Claude Fontaine est nommée, à compter du 17 juillet 2025, secrétaire associée du Conseil du trésor. Mme Fontaine est secrétaire adjointe à ce secrétariat.

Commissaire à la langue française

M. Éric Poirier est nommé, à compter du 28 juillet 2025, commissaire adjoint à la langue française. M. Poirier est directeur des orientations et de l'analyse stratégique au ministère de la Langue française.

Institut de la statistique du Québec

M. Marc Sirois est nommé, à compter du 21 juillet 2025, statisticien en chef de l'Institut de la statistique du Québec. M. Sirois est sous-ministre associé au ministère de l'Éducation.

Commission de la construction du Québec

MM. Yasser Chtaini et Jean-Guy Senécal sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Conseil de gestion de l'assurance parentale

Mme Déborah Cherenfant est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Conseil de gestion de l'assurance parentale.

M. Alexandre Gagnon est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de ce conseil.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Soumya Tamouro est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Société des alcools du Québec

Mme Dominique Savoie est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Université du Québec

Mme Chantal Labrecque et M. Juste Rajaonson sont nommés membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Université du Québec en Outaouais

M. Patrick Drolet est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

