Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 140 000 $ accordés au Festival Musique du Bout du Monde

QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 140 820 $ au Festival Musique du Bout du Monde qui se déroule à Gaspé jusqu'au 10 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 21e édition, l'événement poursuit sa mission d'offrir une expérience culturelle festive dans le décor enchanteur de la baie de Gaspé et du parc de Forillon. Un programme dynamique comprenant une vingtaine d'artistes sur scène et dans la rue, promet d'émerveiller le public.

Citations

« Le Festival Musique du Bout du Monde est un rendez-vous estival incontournable à Gaspé. Chaque année, il attire des visiteurs venus d'un peu partout en Gaspésie et d'ailleurs, et contribue ainsi au développement touristique, économique et culturel de la région. J'invite chaleureusement les festivaliers à profiter de leur séjour pour explorer ou redécouvrir les trésors et les paysages exceptionnels qu'offre la Gaspésie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« J'invite chaleureusement le public à prendre part à l'expérience hors du commun offerte par le Festival Musique du Bout du Monde. Avec son horaire de spectacle atypique, le Festival invite à la fois les couche-tard et les lève-tôt à apprécier la musique d'ici dans les décors grandioses de la Gaspésie. Je remercie l'équipe organisatrice pour cette manière remarquable de promouvoir la culture et les paysages québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Musique du Bout du Monde participe année après année à dynamiser la ville de Gaspé ainsi qu'à sa renommée auprès des visiteurs. Je tiens à féliciter les organisateurs pour la réalisation de cette 21e édition et j'encourage les personnes participantes à profiter de l'occasion pour visiter la ville. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 65 820 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

