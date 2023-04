Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 100 000 $ au Festival jazz et blues de Saguenay

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 104 000 $ au Festival jazz et blues de Saguenay, qui se déroule jusqu'au 30 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant cinq jours, le festival présentera plus d'une quarantaine de spectacles dans huit lieux de diffusion. Il s'agit d'un moment privilégié qui favorise la proximité entre les musiciens et les festivaliers. Cet événement constitue également l'occasion idéale pour les artistes des différentes régions du Québec de se distinguer dans un cadre professionnel.

Citations :

« Ce rendez-vous musical printanier fait briller le talent de nos musiciens et permet aux nombreux spectateurs de vivre des moments uniques. Félicitations aux organisateurs de cette 27e édition, qui mettent en lumière le savoir-faire de notre industrie touristique et qui contribuent à la renommée du Québec comme destination culturelle. Je souhaite aux visiteurs de faire de belles découvertes artistiques et de profiter des attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival jazz et blues de Saguenay offrira encore cette année des découvertes musicales et des moments inoubliables. Son programme unique attire un public vaste et varié, ce qui en fait une vitrine de choix pour nos artistes et notre industrie de la musique. Ce festival favorise les rencontres et fait rayonner nos talentueux musiciens. J'invite les amateurs de jazz et de blues, experts comme néophytes, à participer à cet événement, qui contribue activement à l'essor culturel de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec participe au succès du festival, qui, en plus de présenter des artistes de renom et de la relève, incite les visiteurs à sillonner notre magnifique région pour découvrir ses charmes. J'invite d'ailleurs les festivaliers qui vivront au rythme du jazz et du blues dans la ville de Saguenay à profiter de leur passage pour encourager les commerces du coin. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 69 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 35 000 $ en vertu du programme de soutien Programmation spécifique.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

