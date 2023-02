Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie 247 000 $ au Pentathlon des neiges

QUÉBEC, le 18 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 247 000 $ au Pentathlon des neiges, qui se déroule jusqu'au 26 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Événement multisport ouvert à tous, le Pentathlon des neiges accueille des athlètes de différents niveaux venus profiter des joies hivernales. Chacun y trouve un défi à sa mesure, que ce soit en vélo, en course à pied, en ski de fond, en patin ou en raquette. Voilà une belle occasion de s'amuser en famille, entre amis ou avec des collègues en plein cœur de la ville de Québec.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement participe au succès du Pentathlon des neiges. Celui-ci donne la chance aux petits et aux grands de prendre un bon bol d'air frais et de s'initier à un nouveau sport dans le magnifique décor des plaines d'Abraham. J'espère que les athlètes profiteront de leur passage pour faire le plein d'images hivernales. Je les invite d'ailleurs à sillonner la région de la Capitale-Nationale pour découvrir ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est maintenant une tradition : Québec vibre chaque année au rythme des sports d'hiver avec le Pentathlon des neiges. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale est un partenaire financier majeur de cet événement rassembleur, qui attire des visiteurs locaux et de l'extérieur. Les retombées sont importantes pour la ville et pour les environs. Bravo et merci aux organisateurs pour leur contribution à l'essor de la région et bonne chance aux participants! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Pentathlon des neiges rallie à la fois les sportifs et les amateurs de plein air de tous les âges et les niveaux. Avec une foule d'activités prévues durant sept jours, nos athlètes y trouveront de belles occasions pour faire fructifier leurs efforts et se dépasser. L'événement réserve aussi des défis aux personnes vivant avec une limitation, aux groupes scolaires du primaire ainsi qu'aux familles et à leurs amis. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne un tel rassemblement, qui permet de bouger en sécurité tout en profitant des beautés de l'hiver québécois. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 120 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 120 000 $ à l'organisation par l'entremise du Programme d'appui aux activités régionales.





Le ministère de l'Éducation verse une somme de 7 000 $ grâce au Programme de soutien aux événements sportifs.

