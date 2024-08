Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 95 000 $ au Festibière de Québec

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 96 000 $ au Festibière de Québec, qui a lieu du 15 au 18 août 2024.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, l'ont annoncé aujourd'hui.

Chaque année, le Festibière de Québec met en valeur une grande variété de produits québécois au cours de quatre jours de festivités. Les personnes participantes peuvent profiter de cette occasion pour déguster de nouvelles saveurs et se laisser entraîner par le talent des artistes.

Citations

« Le Festibière de Québec est un incontournable pour les visiteurs et visiteuses souhaitant découvrir et redécouvrir le Québec avec leurs papilles. Il s'agit d'un moment mémorable pour toutes les personnes participantes, qui peuvent profiter de leur séjour dans notre capitale nationale pour se laisser charmer par la région et ses multiples attraits, tous plus fascinants les uns que les autres. J'encourage vivement les touristes ainsi que la population à assister à cet événement festif! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est maintenant une tradition dans notre Capitale-Nationale : chaque année, à la mi-août, on se donne rendez-vous, avec parents et amis, sur les quais de l'Espace 400e, au Vieux-Port de Québec, pour savourer les produits offerts par les brasseries, distilleries et cidreries de chez nous. Je vous invite à découvrir nos artistes de la relève, les nombreuses prestations musicales et les activités ludiques qu'offre l'événement. La région de Québec, si effervescente en été, saura charmer à coup sûr ses touristes et ses visiteurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 87 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 9 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

