QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 159 000 $ au festival Cigale, qui se déroule à Québec jusqu'au 10 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cigale est un événement culturel et musical qui invite les festivaliers à profiter de prestations en plein air dans le décor enchanteur de la baie de Beauport du port de Québec. Pour l'occasion, vingt artistes se succéderont sur les deux scènes du festival, permettant aux personnes participantes de se divertir les deux pieds dans le sable.

« Des événements comme le festival Cigale insufflent une énergie unique à la ville de Québec pendant la saison estivale, en plus de renforcer la position du Québec en tant que destination touristique incontournable. C'est une occasion idéale pour les visiteurs de découvrir la richesse culturelle, gourmande et naturelle de la Capitale-Nationale. J'invite chaleureusement les festivaliers à profiter pleinement de leur passage à Québec pour explorer la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce festival unique qui contribue à l'effervescence culturelle et au rayonnement de la région. Les participants auront le plaisir de voir des prestations musicales de qualité dans un endroit fantastique. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le ministère du Tourisme accorde 159 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

