Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Igloofest

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 624 500 $ au festival Igloofest, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 11 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Lors de cette quinzième édition, le festival Igloofest accueillera des DJ locaux et internationaux au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Des spectacles présentés sous forme de soirées après-ski viendront clôturer plusieurs journées, au grand plaisir des amateurs de musique électronique.

Citations :

« Cette année, Igloofest promet d'enflammer Montréal avec un programme des plus endiablés. On parle ici d'un rendez-vous incontournable pour lequel les adeptes de musique électronique bravent les températures les plus froides! Notre gouvernement est aux premières loges pour encourager les organisateurs de festivals à mettre sur pied des initiatives qui contribuent à l'attractivité de la région métropolitaine. Il incite également les festivaliers à y participer nombreux. Igloofest est assurément une occasion unique pour les visiteurs de mordre à pleines dents dans l'hiver québécois et de profiter des attraits touristiques de la région en cette saison. Félicitations aux responsables de l'organisation! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis sa création il y a quinze ans, Igloofest s'est taillé une place de choix dans l'agenda des festivaliers de la métropole. En plus d'animer le Vieux-Port, l'événement contribue à l'attractivité de Montréal et consolide sa position comme pôle culturel hivernal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Très prisé des amateurs de musique électronique, Igloofest promet des performances électrisantes, qui favorisent une rencontre privilégiée entre le public et les artistes et font briller le talent des artistes d'ici. Je salue l'équipe organisatrice, qui travaille très fort pour proposer un rassemblement musical mémorable! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 496 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse une somme de 80 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie un montant de 48 000 $ par le biais du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variété.

Lien connexe :

www.quebec.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie,ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Tél. : 819 598-2072; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio. Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales, et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture, et des Communications, Tél. : 418 380-2388