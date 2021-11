Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Les gouvernements du Canada et du Québec appuient le Marché de Noël allemand

QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec attribuent une aide financière de 637 000 $ au Marché de Noël allemand, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires du 25 novembre au 23 décembre prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 150 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques , une somme qui inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. Il octroie également 232 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, en collaboration avec Destination Québec cité. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 200 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). De plus, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de l''Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation consentent un montant de 50 000 $. Cette somme est accordée dans le cadre du Programme Proximité en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement provenant du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) qui totalise 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Enfin, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie alloue une somme de 5 000 $ par le biais de son programme de coopération Québec-Bavière.

Citations :

« Votre gouvernement est fier partenaire du Marché de Noël allemand, ce rendez-vous aussi féérique que festif qui, à chaque année, anime le Vieux-Québec. C'est un attrait touristique unique, qui illustre le dynamisme de notre Capitale-Nationale et son caractère si accueillant. Les visiteurs pourront y découvrir les traditions européennes dans une atmosphère magique, y encourager nos artisans québécois et y déguster des produits du terroir. Il s'agit d'une belle occasion pour y trouver des idées-cadeaux originales tout en profitant de la belle ville de Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La magie de Noël sait toujours déployer ses charmes dans notre Vieux-Québec, entre autres grâce à la tenue du Marché de Noël allemand! Cette année marque par ailleurs le 50e anniversaire de la présence du Québec en Allemagne. Notre nation entretient une relation stratégique depuis plus de trente ans avec la Bavière, qui accueille la Délégation générale du Québec à Munich. Nos citoyens et visiteurs auront d'ailleurs l'occasion, durant cette édition du Marché de Noël, de visiter le kiosque du Québec et d'en apprendre davantage sur nos relations avec la Bavière et l'Allemagne. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'an dernier, le plaisir d'être ensemble autour d'une table durant la période des fêtes a dû faire place à la prudence et à la bienveillance envers l'autre. Par contre, la reprise des marchés de Noël et de leurs activités festives, culturelles et culinaires nous donne espoir que des temps plus heureux sont à venir. Je vous invite donc, jeunes et moins jeunes, à vous laisser porter et inspirer par cette féérie, ces artisans et à retrouver le bonheur gourmand et ludique du Marché de Noël allemand de Québec. C'est une occasion en or d'échanger avec des producteurs, créateurs et marchands d'ici et d'ailleurs et de se procurer de beaux et bons produits à partager ou offrir à l'occasion des fêtes. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le retour du marché de Noël allemand ravira certainement les palais des Québécois. Pour quiconque de passage à Québec ou y résidant, les petites cabanes gourmandes et illuminées sont un incontournable en vue de se mettre dans l'esprit des fêtes. Il n'y a qu'à se rappeler les odeurs et les saveurs typiques de l'événement et on a déjà hâte d'y être! Plus que jamais, j'invite la population à se faire plaisir et à soutenir du même souffle les producteurs québécois qui proposent leurs spécialités lors de ce marché. Profitez-en pour découvrir de nouvelles façons de savourer Noël et pour offrir un cadeau qui a du goût à vos proches. C'est un bon geste tant pour notre économie que pour vos papilles! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le Marché de Noël allemand est un incontournable touristique de la région! Ce rendez-vous annuel lance la saison hivernale, apporte une touche de magie à la période des fêtes et permet de profiter de la beauté de Québec et des premiers flocons en famille ou entre amis. Destination Québec cité est heureuse de retrouver l'ambiance animée de ce marché, qui accueille près de 230 000 personnes dans le Vieux-Québec, reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

