Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde près de 340 000 $ à Hit The Floor Québec

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 339 000 $ à Hit The Floor Québec, qui se déroule jusqu'au 19 mai 2025. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

De par l'importance qu'il acquiert au fil des années au Québec et sur le plan international, le festival Hit The Floor Québec fait rayonner le monde de la danse et le talent des artistes participants en plus de contribuer à notre développement économique. Il représente une vitrine exceptionnelle pour les danseurs de tous les styles.

Citation :

« Chaque nouvelle édition de cet événement de renommée est attendue par nos danseurs talentueux. Le festival de danse Hit The Floor Québec dynamise la région de la Capitale-Nationale en attirant des artistes d'ici et d'ailleurs ainsi que leur entourage. Il s'agit d'un moment idéal pour découvrir et redécouvrir les multiples attraits de la ville de Québec. J'invite chaleureusement les visiteurs à se laisser séduire par tout ce qu'elle a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une somme de 200 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 139 000 $ par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Facebook X Linkedin

Ministère du Tourisme

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]