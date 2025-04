Protection du territoire agricole - Une nouvelle étape franchie pour la gouvernance de l'Agro-parc

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce qu'un regroupement d'organismes, représenté par Agrinova, a été retenu pour passer à la deuxième phase du processus de sélection d'un mandataire pour le développement, l'aménagement et la gestion des activités de l'Agro-parc, qui demeure la propriété du gouvernement du Québec.

Après une première phase d'évaluation, le regroupement s'est démarqué par son expertise, son vaste réseau de collaborateurs et sa capacité à mener des projets d'envergure. Il est composé de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et de Moisson Québec.

Le regroupement représenté par Agrinova est invité à poursuivre le processus de sélection qui comprend le dépôt d'un dossier de candidature détaillé d'ici mai 2025. Cette seconde phase permettra d'évaluer de façon plus précise la proposition en vue de s'assurer qu'elle est conforme aux attentes gouvernementales relatives au développement de l'Agro-parc. Dans la mesure où cette proposition satisfait aux exigences gouvernementales, une entente pourrait être conclue à l'été 2025.

Citations

« L'Agro-parc représente une occasion unique de valoriser des terres d'une qualité exceptionnelle. Avec sa solide expérience et son expertise complémentaire, le consortium représenté par Agrinova s'est distingué, jusqu'à présent, pour le développement de ce projet ambitieux. La prochaine phase du processus nous permettra d'apprécier la suite de sa proposition. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je félicite le consortium représenté par Agrinova, qui a été choisi pour mettre son expertise au profit de l'Agro-parc. Ce fantastique projet contribuera à faire de la région un pôle d'innovation en agriculture et mettra en valeur ce site agricole cher à notre communauté. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le 30 septembre 2022, le gouvernement du Québec a acquis les terres des Sœurs de la Charité de Québec avec l'intention d'en faire un parc d'innovation agricole.

L'acquisition des terres par le gouvernement du Québec permet d'assurer, pour les générations futures, la préservation d'un lieu exceptionnel pour la pratique de l'agriculture.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

Le 21 mars dernier, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a annoncé la sélection de deux projets horticoles à portée communautaire pour l'exploitation d'une parcelle de 10 hectares de l'Agro-parc. Ces deux initiatives favoriseront l'autonomie et la sécurité alimentaires de la population environnante de la région de la Capitale-Nationale.

L'appel de déclaration d'intérêt pour la gouvernance et la gestion de l'Agro-parc a été lancé le 4 novembre 2024.

