Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 634 000 $ à la Coupe du monde FIS de snowboard cross

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 634 000 $ à la Coupe du monde FIS de snowboard cross, qui se déroule au Mont-Sainte-Anne jusqu'au 6 avril 2025.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, de même que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Coupe du monde FIS de snowboard cross est un événement sportif d'envergure internationale au cours duquel la population et les visiteurs sont chaleureusement invités à encourager des athlètes d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne l'organisation de cet événement sportif de grande ampleur pour la région de la Capitale-Nationale. En plus d'être représentés par d'excellents planchistes québécois cette fin de semaine, nous aurons l'honneur d'accueillir des athlètes d'élite du snowboard cross ainsi que leurs entraîneurs. Ce rassemblement est une excellente occasion de promouvoir la pratique sportive et de faire découvrir cette discipline qui impressionnera les spectateurs. Bonne chance à tous les participants! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quel bel événement pour nos athlètes et tous les amateurs de ce sport! En accueillant ces compétitions, Québec se positionne comme un lieu de choix pour la tenue de grands événements internationaux qui font rayonner notre destination touristique. J'invite chaleureusement les athlètes et leur entourage à profiter de leur séjour pour découvrir la belle région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque nouvelle édition de la Coupe du monde FIS de snowboard cross contribue à la vitalité économique et touristique de la Côte-de-Beaupré. De nombreuses personnes se déplacent pour venir encourager les athlètes et visiter notre région. J'invite aussi la population à assister à cet événement et à découvrir ce sport. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 400 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme octroie 125 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 109 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe :

Québec.ca

