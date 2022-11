Festivals et événements : saison automne-hiver 2022 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 240 000 $ au Festival de films CINEMANIA

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annoncent une aide financière de 241 930 $ au Festival de films CINEMANIA, qui se déroule jusqu'au 13 novembre.

Ce festival célèbre le cinéma francophone sous toutes ses formes. Pour la 28e édition, la programmation propose plus d'une centaine de films, des expositions, un ciné-concert, etc. Cette année, 11 longs métrages québécois sont en lice pour le Prix du rayonnement Banque Nationale et le Prix de la meilleure interprétation. De plus, un nouveau volet vient bonifier la programmation du Festival déjà très riche : CINEMANIA Pro, réservé aux professionnelles et professionnels du cinéma et de l'audiovisuel francophones.

CINEMANIA met traditionnellement à l'honneur un pays de la francophonie et, cette année, il accueille le Luxembourg, qui propose une vingtaine de films luxembourgeois et une foule d'activités mettant ce pays et son cinéma à l'avant-scène. Il a également l'honneur de recevoir le premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, M. Xavier Bettel, ainsi qu'une soixantaine de représentants gouvernementaux, du milieu de la production audiovisuelle et du secteur culturel luxembourgeois.

Citations

« CINEMANIA est un rendez-vous incontournable pour les amatrices et amateurs de cinéma francophone. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne cet événement qui contribue au dynamisme de l'industrie cinématographique francophone d'ici et d'ailleurs. C'est une vitrine pour les créateurs et créatrices qui leur permet de faire valoir leur talent et de côtoyer les grands noms du septième art de toute la francophonie. J'en profite pour souhaiter la meilleure des chances aux artisanes et artisans derrière les 11 œuvres en compétition. Je tiens également à saluer la présence de Son Excellence, le premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Xavier Bettel, dont le pays est mis à l'honneur cette année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La réputation du dynamisme culturel montréalais n'est plus à faire, et le festival CINEMANIA contribue chaque année à cette renommée. En soutenant nos industries culturelles et cinématographiques, on participe au rayonnement de notre Métropole et aux retombées économiques qu'elle récolte. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec est un leader au sein de la francophonie, surtout dans la sphère du numérique. C'est pourquoi je suis très fière que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie contribue à l'organisation de conférences et de tables rondes portant sur la découvrabilité dans le cadre du Festival CINEMANIA. Les créations francophones doivent être valorisées et promues, notamment grâce à l'amélioration de la découvrabilité des contenus francophones. Il s'agit d'une priorité que notre gouvernement du Québec porte au sein de la Francophonie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 111 000 $ provenant du volet 4 : aide aux festivals de films du programme d'aide à la promotion et à la diffusion, ainsi qu'un soutien financier de 16 930 $ pour le volet CINEMANIA Pro, provenant du volet 3 : présence collective dans les marchés, foires et autres activités d'exportation du programme d'aide à l'exportation et rayonnement culturel.





Le ministère de la Culture et des Communications octroie à CINEMANIA une aide de 50 000 $ dans le cadre du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en lui accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.





Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie octroie à CINEMANIA un montant de 4000 $ visant à organiser une journée de conférences sur le thème de la découvrabilité des contenus francophones dans le cadre du Festival.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux



Facebook

Twitter

YouTube

Instagram



Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux



Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux



Facebook

Twitter

LinkedIn

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie sur les médias sociaux



Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn



SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected] ; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650, [email protected] ; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388 ; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 418 559-9108