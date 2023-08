Festivals et événements estivaux - Le gouvernement du Québec accorde près de 610 000 $ au Festival M.A.D.

MONTRÉAL, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 608 000 $ au Festival M.A.D., qui se déroule à Montréal dans le Quartier des spectacles jusqu'au 27 août.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Autrefois connu sous le nom de Festival Mode & Design, M.A.D. propose une programmation gratuite réunissant l'art urbain, la danse, la mode, le design et la musique. L'événement présente le travail de plusieurs créatrices, créateurs, designers et détaillants d'ici et d'ailleurs, notamment à travers des conférences et des prestations artistiques.

Citations :

« Le Festival M.A.D. anime le Quartier des spectacles et consolide le positionnement de Montréal comme plaque tournante de la mode. L'événement est une vitrine exceptionnelle pour mettre à l'avant-scène nos talents créatifs et faire rayonner toute notre industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques qui, année après année, éblouissent les visiteuses et visiteurs, rendant notre destination touristique attractive. Je suis ravie que notre gouvernement s'associe au succès du Festival M.A.D., qui fait briller nos créatrices et créateurs ainsi que la métropole, ici et à l'international. Je souhaite que les festivalières et festivaliers soient nombreux et qu'ils profitent de leur passage dans la ville pour se forger de magnifiques souvenirs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 350 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement un montant de 208 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie soutient la réalisation du Défilé de mode numérique à hauteur de 50 000 $ par l'entremise du Programme d'aide aux organismes œuvrant au développement économique du Québec.

