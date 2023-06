Festivals et événements estivaux - Le gouvernement du Québec accorde plus de 590 000 $ au Festival MURAL

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 593 000 $ au Festival MURAL, qui se déroule à Montréal jusqu'au 18 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour son édition 2023, ce festival d'art urbain continue d'innover et de miser sur la découverte. Parcours de nuit, zone gourmande et aire consacrée à la réalité augmentée font notamment partie des nouveautés de cette année. De plus, les festivalières et festivaliers sont invités à participer à des ateliers créatifs et à assister à des spectacles musicaux.

« Le Festival MURAL convie la population à la découverte du talent d'artistes visuels d'ici et d'ailleurs, dont les œuvres urbaines embellissent la métropole et contribuent à son attractivité touristique. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous d'envergure qui participe à l'effervescence de Montréal et qui met en lumière le savoir-faire des artisanes et artisans de notre industrie événementielle. J'invite les visiteuses et visiteurs à profiter de leur séjour pour prendre le temps d'explorer les multiples attraits de la ville et de ses environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival MURAL rallie les adeptes d'art urbain à Montréal; c'est un événement original qui met de l'avant le talent et la créativité d'artistes urbains éclatés et audacieux. Je vous invite en grand nombre à venir vous laisser surprendre par les façades des édifices de Montréal qui seront habillées par la crème des muralistes du Québec et de partout dans le monde. MURAL est une occasion unique de découvrir des œuvres exceptionnelles, de se laisser emporter par la magie des nombreux spectacles de musique et de s'immerger dans un mouvement impressionnant. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« Le Festival MURAL est de retour cette année pour animer le boulevard Saint-Laurent et l'embellir d'art urbain d'artistes locaux et internationaux. On reconnaît Montréal comme une métropole festive, culturelle et dynamique, notamment grâce à ce festival apprécié des Montréalaises et Montréalais. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 293 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.





Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 125 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la programmation spécifique. Un appui supplémentaire de 25 000 $ en Accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec est accordé pour la participation de l'artiste français Saype. Finalement, une subvention de 50 000 $ est accordée par le biais d'un soutien spécial pour le jeune public pour la réalisation du volet Mural MINI.





