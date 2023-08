Festivals et événements estivaux 2023 - Le gouvernement du Québec soutient l'ItalfestMTL

MONTRÉAL, le 4 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 133 000 $ à l'ItalfestMTL pour la tenue de sa 30e édition, qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 20 août prochain.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé par le Congrès national des Italo-Canadiens, l'ItalfestMTL fait connaître les différentes facettes du patrimoine culturel italien à travers une programmation alliant musique, mode, art et gastronomie.

Citations :

« Depuis déjà 30 ans, l'ItalfestMTL met en lumière l'immense apport culturel, social et économique de la communauté italienne à la métropole et au Québec. Ce grand rendez-vous nous permet de découvrir la culture et les traditions italiennes dans une ambiance festive au cœur de Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fière de l'appui de notre gouvernement à l'ItalfestMTL, un événement qui promeut la culture italienne. L'industrie touristique est un vecteur important de notre développement économique, et les nombreux festivaliers et festivalières y contribuent grandement. Tous et toutes, je vous invite à venir déambuler dans les rues des différents quartiers de la métropole afin de prendre part aux festivités et d'encourager ses commerçants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'ItalfestMTL en accordant une somme de 80 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 53 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

