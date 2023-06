Festivals et événements estivaux 2023 - Le gouvernement du Québec appuie le Triathlon Mondial Groupe Copley

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 414 000 $ au Triathlon international de Montréal pour la réalisation du Triathlon Mondial Groupe Copley qui commence demain et se déroule jusqu'au 25 juin prochain.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Triathlon Mondial Groupe Copley est un événement sportif d'envergure internationale qui se déroule dans le Vieux-Montréal. Cette année encore, la présentation de plusieurs épreuves constitue une occasion unique pour Montréal et les centaines de triathlètes amateurs et professionnels en action de rayonner à l'échelle internationale. En marge des compétitions, l'événement comprend également des activités offertes au grand public afin de promouvoir le bien-être et la santé mentale par le sport.

Citations :

« Quelle épreuve impressionnante que celle du triathlon! La Ville de Montréal est choyée d'accueillir tous ces sportifs hors du commun, qui représentent des modèles incroyables pour notre jeunesse. J'invite toute la population à aller encourager en grand nombre les athlètes tout au long de leur parcours exigeant. Merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles, sans qui cet événement ne connaîtrait pas le même succès chaque année. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Montréal est une destination sportive de renom, comme la tenue du Triathlon Mondial Groupe Copley le démontre. Cet événement sportif d'envergure génère des retombées économiques importantes pour la métropole et participe à son rayonnement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce rendez-vous sportif met en lumière le travail colossal des organisateurs qui mettent la main à la pâte afin de présenter un événement de qualité. J'invite les visiteurs à encourager leurs favoris tout en passant de bons moments en compagnie de leurs proches. Je souhaite également qu'ils saisissent l'occasion pour parcourir Montréal et la région afin de découvrir de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Triathlon Mondial Groupe Copley en accordant une somme de 225 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme attribue 189 000 $ pour l'organisation du Triathlon par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected] ; Informations : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supé[email protected] ; |Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie,ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650 ; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; |Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected] ; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]