/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région des Laurentides/

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région des Laurentides.

Date : Le 8 juin 2026







Heure : 10 h



Lieu : Saint-Eustache

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 8 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]