Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival TransAmériques

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 414 100 $ au Festival TransAmériques, qui se déroule jusqu'au 10 juin 2026.

Le Festival TransAmériques est un événement qui réunit la danse et le théâtre à travers une diversité de spectacles et de performances, faisant ainsi découvrir au public une pluralité de formes et de visions artistiques. Le Festival soutient l'émancipation des artistes en faisant la promotion de nouvelles formes d'expression artistique et en assurant un arrimage avec la modernisation des pratiques culturelles. L'organisation engage aussi la coopération et le développement des marchés hors Québec en accueillant des professionnels de l'international, favorisant ainsi des collaborations avec les artistes d'ici et leur permettant ultimement d'être propulsés partout sur la planète.

Citation

« Je félicite l'organisation du Festival pour ces années vouées à faire rayonner le travail d'artistes québécois, canadiens et autochtones. J'invite le public à venir célébrer l'art vivant sous toutes ses facettes à travers les nombreux spectacles proposés par le Festival. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]