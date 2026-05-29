Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival TransAmériques
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Culture et des Communications
29 mai, 2026, 15:39 ET
QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 414 100 $ au Festival TransAmériques, qui se déroule jusqu'au 10 juin 2026.
Le Festival TransAmériques est un événement qui réunit la danse et le théâtre à travers une diversité de spectacles et de performances, faisant ainsi découvrir au public une pluralité de formes et de visions artistiques. Le Festival soutient l'émancipation des artistes en faisant la promotion de nouvelles formes d'expression artistique et en assurant un arrimage avec la modernisation des pratiques culturelles. L'organisation engage aussi la coopération et le développement des marchés hors Québec en accueillant des professionnels de l'international, favorisant ainsi des collaborations avec les artistes d'ici et leur permettant ultimement d'être propulsés partout sur la planète.
Citation
« Je félicite l'organisation du Festival pour ces années vouées à faire rayonner le travail d'artistes québécois, canadiens et autochtones. J'invite le public à venir célébrer l'art vivant sous toutes ses facettes à travers les nombreux spectacles proposés par le Festival. »
Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications
Faits saillants
- Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à l'organisme Festival TransAmériques une somme de 1 374 100 $ provenant du Programme Soutien à la mission pour la présentation du Festival.
- Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 40 000 $ au Festival, par le biais du programme Aide aux projets - Programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.
- Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue également à la tenue du Festival TransAmériques en octroyant une somme additionnelle de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.
- Au montant annoncé aujourd'hui s'ajoute une somme de 322 000 $ versée par le ministère du Tourisme en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.
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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications
Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]
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