Le gouvernement du Québec soutient la structuration du milieu des créatrices et créateurs de contenu

MONTRÉAL, le 30 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est fier de soutenir le démarrage de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Fondé en 2023, cet organisme vise à professionnaliser et promouvoir le métier de créatrice et créateur de contenu, tout en contribuant à l'essor de la culture québécoise.

Au cours des dernières années, l'Association a déposé différents mémoires au sujet de l'encadrement législatif sur la découvrabilité des contenus culturels francophones ainsi que sur la créativité numérique. L'Association fait aussi partie des organisations consultées pour élaborer le nouveau programme de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour la valorisation des contenus culturels numériques.

L'aide financière gouvernementale de 50 000 $ accordée à l'Association servira notamment à développer le modèle d'affaires de l'organisme, à favoriser son rayonnement et à mieux établir le profil de ses membres.

Citation

« Les créatrices et créateurs de contenu constituent un nouveau maillon fort de l'écosystème pour faire connaître notre culture, surtout auprès des jeunes. Même si cette industrie est encore jeune, elle est déjà bien établie et prend sa place. Je suis convaincu que l'avenir de notre culture passe par ce genre d'initiative. C'est donc essentiel de soutenir l'Association et de l'appuyer dans son démarrage. Grâce à ce soutien, nous pourrons mieux comprendre les besoins de ses membres et contribuer concrètement à la structuration du milieu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]