Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Concours Prix d'Europe

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 55 000 $ pour le Concours Prix d'Europe, qui se déroule à Montréal jusqu'au 13 juin 2026.

Pour cette 114e édition, l'Académie de musique du Québec s'applique une fois de plus à mettre sur pied un événement qui saura marquer durablement le parcours des jeunes musiciens, instrumentistes et chanteurs participants. Le Concours Prix d'Europe constitue un véritable tremplin pour la relève musicale. Pendant les six jours du processus, les candidats auront l'occasion de se produire en vue d'obtenir l'une des 14 récompenses, et l'un d'eux remportera le Prix d'Europe de 50 000 $ lors du concert-gala se déroulant le 13 juin.

Citation

« Le Concours Prix d'Europe offre à des jeunes compositeurs, interprètes et instrumentistes d'exception une occasion pour se dépasser, se perfectionner et faire entendre leur voix, ici comme sur la scène internationale. Je suis fier de soutenir cet événement phare qui incarne l'excellence, la rigueur et le dynamisme qui caractérise la culture québécoise. Je remercie l'Académie de musique du Québec pour son engagement envers la relève musicale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

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