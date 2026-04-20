AVIS AUX MÉDIAS - ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Annonce concernant le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre du Tourisme
20 avr, 2026, 10:25 ET
QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Cette conférence de presse est annulée.
Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de Tourisme Bas-Saint-Laurent concernant un soutien au secteur touristique de la région, en présence de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne.
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Date :
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Le 20 avril 2026
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Heure :
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14 h
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Lieu :
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Trois-Pistoles
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 12 h le 20 avril 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme
Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]
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