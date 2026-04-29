INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant les institutions muséales agréées

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce au sujet des institutions muséales agréées. Pour l'occasion, il sera accompagné par la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, du président de la Société des musées québécois, M. Jean-François Royal ainsi que de la directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent, Mme Mélanie Girard.

Date : Le jeudi 30 avril 2026



Heure : 15 h



Lieu : Rivière-du-Loup*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 10 h le jeudi 30 avril 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]