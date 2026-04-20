/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de Tourisme Bas-Saint-Laurent concernant un soutien au secteur touristique de la région, en présence de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne.

Date : Le 20 avril 2026







Heure : 14 h Lieu : Trois-Pistoles

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 12 h le 20 avril 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]