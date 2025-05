Publication du rapport Dufour pour renforcer le développement économique local - Maximiser les services et l'accompagnement offerts aux PME partout au Québec

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Dufour, annoncent la publication du rapport Renforcer le développement économique local. Le document, rédigé par le député Dufour, recense les services d'accompagnement et de financement offerts aux petites et moyennes entreprises (PME) en région, évalue leurs retombées et propose des recommandations quant aux meilleures pratiques à adopter pour maximiser la collaboration entre les intervenants qui accompagnent les PME.

Plus précisément, le rapport brosse un portrait des défis et des besoins des PME québécoises ainsi que des services d'accompagnement qui leur sont destinés. Il présente six axes prioritaires pour renforcer l'organisation du développement économique local et appuyer toujours plus efficacement les écosystèmes régionaux de soutien aux entreprises. Ces propositions contribueront à l'élaboration de mesures dans le cadre du Plan PME 2025-2028, qui sera lancé prochainement afin d'offrir aux entreprises de toutes les régions du Québec un accès aux services et à l'accompagnement essentiel à leur développement.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans l'essor et la productivité des PME pour assurer la croissance durable du Québec et renforcer sa compétitivité à l'international.

« Les PME sont des acteurs clés du développement économique de nos régions, et elles créent de la richesse et des emplois de qualité partout au Québec. Pour notre gouvernement, c'est important de bien les accompagner et de répondre à leurs besoins afin de stimuler encore davantage la croissance et la productivité des entreprises québécoises. Merci, Pierre, pour ce rapport qui s'inscrit dans cette vision! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis fier de dévoiler aujourd'hui ce rapport, qui nous donne un portrait de la situation et qui nous permet d'agir pour renforcer davantage l'écosystème de l'entrepreneuriat. Ce document se veut un outil pour aider à l'élaboration du Plan PME 2025-2028 en vue de favoriser le démarrage, l'essor et la pérennité des entreprises, au bénéfice des communautés à travers tout le Québec. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

En 2023, le gouvernement du Québec a confié au député Pierre Dufour le mandat important de produire un rapport en collaboration avec la firme MCE Conseils pour renforcer le développement économique local.

Consultez le rapport pour connaître tous les détails et les recommandations.

Dans le cadre du Plan budgétaire 2025-2026, le gouvernement a annoncé son intention de lancer le Plan PME 2025-2028, qui proposera une vision intégrée et commune des principales actions du gouvernement du Québec et de ses partenaires locaux et régionaux en matière de soutien aux PME afin de leur faire connaître davantage les services offerts.

Le 22 avril dernier, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités, a annoncé le déploiement du Réseau accès PME. Ce réseau structuré et agile regroupe 450 professionnels qualifiés pour guider les entrepreneurs de partout au Québec à toutes les étapes de développement de leur entreprise, du démarrage à la croissance et même jusqu'au repreneuriat.

