Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 525 000 $ au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 526 332 $ à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec pour l'organisation du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, qui se déroule à Sherbrooke jusqu'au 18 mai.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant quatre jours, le festival présente notamment des compétitions d'harmonies, d'orchestres symphoniques, d'ensembles à cordes et d'orchestres de scène afin de mettre en lumière le talent des jeunes musiciens d'ici et la musique de grands ensembles pour le plaisir des plus grands amateurs de musique. L'événement permet aussi aux musiciens et aux musiciennes d'assister à des ateliers, à des classes de maîtres et à des formations pour parfaire leur art.

Citations

« Le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec est un tremplin exceptionnel pour les artistes de la relève musicale. Ce rendez-vous est une belle occasion de démontrer le talent et la passion des participants. Je remercie la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec d'organiser des événements qui permettent à de jeunes musiciens d'aller à la rencontre de leur public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est avec fierté que le gouvernement soutient le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec! Il s'agit d'un événement extraordinaire pour les musiciens qui favorise également le développement culturel et touristique dans la région. Pour l'occasion, des milliers de jeunes et leur entourage séjournent dans les Cantons-de-l'Est, et je les invite à profiter de ce moment pour découvrir les multiples attraits qui dynamisent la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plusieurs années, le Festival fait partie des événements tant attendus en Estrie, autant par les musiciens que la population. Il s'agit d'une belle occasion de faire rayonner la culture dans notre région. J'encourage les gens à profiter de ce moment et à se laisser charmer par l'accueil de Sherbrooke. »

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie et ministre de la Sécurité publique

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec une somme de 494 332 $ sur trois ans, notamment pour l'organisation du Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel et du Plan d'action gouvernemental pour l'action communautaire 2022-2027.

Le ministère du Tourisme accorde 34 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook, X, LinkedIn, YouTube, Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook, X, LinkedIn, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]