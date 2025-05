Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 60 000 $ au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 60 000 $ au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, qui se déroule jusqu'au 18 mai.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ouvert au grand public, cet événement unique est l'occasion d'échanger avec les professionnels de l'information dans une ambiance conviviale. Les visiteurs pourront assister à des conférences, à des expositions, à des prestations de théâtre documentaire et à des spectacles vivants offerts par plus de 80 invités de tous les horizons.

Citations

« Je suis fier que notre gouvernement appuie pour une troisième année le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Dans le contexte actuel de désinformation, de virage numérique et d'effritement de la confiance envers les médias, le Festival revêt une grande importance. Il permet aux spécialistes du secteur de l'information d'aborder ensemble les enjeux qui touchent le journalisme et qui secouent l'actualité, ici et aux quatre coins du monde. Je ne peux que saluer la tenue de cet événement ouvert au grand public et son rôle clé dans le développement de notre démocratie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet événement qui met en valeur le journalisme à Carleton-sur-Mer, loin des grands centres, est un moment propice pour les échanges et le partage des connaissances entre le public et les professionnels. Les personnes participantes peuvent profiter de l'occasion pour découvrir Carleton-sur-Mer et la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine lors de leur séjour. J'invite la population ainsi que les visiteurs à participer à l'événement et à se laisser charmer par les nombreux attraits touristiques et les paysages naturels qui contribuent à l'attractivité de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre de la région de Lanaudière

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir une nouvelle édition de l'important Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer! C'est toujours un plaisir de voir des événements comme celui-ci faire rayonner la région et permettre aux visiteurs de découvrir Carleton-sur-Mer. J'encourage chaleureusement la population et les visiteurs à profiter de ce moment pour aller à la rencontre des professionnels de l'information qui seront sur place. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer une aide financière de 35 000 $.

Le ministère du Tourisme octroie 25 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Réseaux sociaux

