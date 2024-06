Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 440 000 $ au Festival KWE!

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 440 000 $ au Festival KWE! À la rencontre des peuples autochtones qui se déroule à Québec jusqu'au 21 juin. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival KWE! est l'occasion parfaite pour en apprendre plus sur les nations autochtones du Québec, riches en culture et en histoire. Il vise à promouvoir le talent des membres des Premières Nations et des Inuit à travers différentes activités telles que des conférences, des projections cinématographiques, des ateliers sur les langues autochtones et certaines pratiques artisanales. L'événement contribue à faire connaître les enjeux touchant les peuples autochtones, ainsi que leurs connaissances et savoirs traditionnels.

« Les traditions des Premières Nations et des Inuit du Québec sont d'une richesse et d'une diversité inouïes. Notre gouvernement est fier de participer à leur préservation et à leur transmission en soutenant la réalisation des objectifs du comité organisateur de KWE! J'ai espoir que l'événement connaîtra un franc succès encore une fois cette année; j'invite les familles du Québec et les gens de passage dans la région à se joindre en grand nombre aux festivités! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les membres des Premières Nations et les Inuit portent un riche bagage culturel unique et inspirant, un apport important au paysage culturel québécois. Le festival KWE! est le moment parfait pour en apprendre plus sur leurs traditions et leurs valeurs, en plus de pouvoir assister à diverses prestations d'artistes autochtones. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Aujourd'hui, notre manière de vivre la réconciliation passe par la fête. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

« Les festivals et les événements sont une vitrine exceptionnelle pour notre industrie touristique. Chaque été, des milliers de visiteuses et visiteurs y participent, générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que le gouvernement s'associe au succès de KWE! À la rencontre des peuples autochtones, qui permet aux peuples autochtones de promouvoir leur riche patrimoine culturel. J'invite le public à venir en grand nombre y vivre une expérience originale et découvrir le Québec autrement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit accorde à KEW! une aide financière de 125 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiatives autochtones IV, volet Développement social.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 70 000 $ en vertu du programme Re-Connaître.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, soutient l'événement grâce à une somme de 70 000 $ en vertu du programme Re-Connaître. La Société de développement des entreprises culturelles, une autre société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui alloue 2 aides financières de 50 000 $ provenant du programme Aide aux événements culturels .

. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale contribue au festival en lui attribuant une somme de 100 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme lui attribue 95 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

