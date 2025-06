Prix Pour un Québec sans racisme 2025 : les lauréats dévoilés

QUÉBEC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, accompagné de la députée de Marie-Victorin et adjointe gouvernementale, Mme Shirley Dorismond, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, étaient présents et honorés de décerner les prix Pour un Québec sans racisme lors d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale. Ces prix visent à souligner l'apport exceptionnel et remarquable d'un organisme, d'une personne, d'une organisation publique et d'une entreprise à la lutte contre le racisme dans la société québécoise.

L'Institut Tshakapesh, de Sept-Îles, est lauréat dans la catégorie « Organisme » pour ses réalisations au service de la sensibilisation et de la réconciliation. L'Institut œuvre depuis plus de 30 ans à la reconnaissance des Premières Nations et des Inuit. Il valorise leurs cultures, leurs langues et leurs droits. Avec des collaborateurs, il a notamment participé à la création de l'ouvrage Mythes et réalités , qui permet de découvrir l'histoire de ces nations et de comprendre leur situation particulière, y compris les enjeux auxquels ils font face. L'Institut a mis en ligne un nouveau site Web pour décliner l'outil de façon dynamique et ludique, ce qui rend l'apprentissage plus accessible, tout en poursuivant la mission de déconstruction des mythes et des préjugés.





M. Maxime Pedneaud-Jobin , de Gatineau , est lauréat dans la catégorie « Personne » pour son leadership engagé pour le vivre-ensemble. Durant toute sa carrière, M. Pedneaud-Jobin a toujours placé le respect de l'autre au cœur de ses décisions, notamment en tant que maire de Gatineau . De l'accueil de réfugiés syriens à la mise en place de la table permanente de concertation sur le vivre-ensemble et du plan d'action de l'Assemblée des Premières Nations Québec- Labrador sur la lutte à la discrimination, il a été un maire inclusif et à l'avant-garde. Il a travaillé fort pour établir des relations et favoriser des échanges avec les Autochtones de l'Outaouais.





La Ville de Sherbrooke est lauréate dans la catégorie « Organisation publique » pour son engagement fort contre le racisme et les discriminations à travers sa campagne. Engagée dans la promotion de l'inclusion et de la diversité, la Ville a déployé des moyens créatifs pour susciter une discussion constructive sur le racisme au sein de toute sa communauté. Elle a notamment créé une fresque sur le thème, concrétisé des actions créées par et pour les jeunes ou encore publié un livret éducatif sur les préjugés et le racisme. La campagne a été vue dans la ville au complet : la mobilisation était tangible, la prise de conscience accentuée et des actions concrètes ont été prises par la suite.





Le Centre professionnel Alter-Natives, de Montréal, est lauréat dans la catégorie « Entreprise » pour ses initiatives innovantes en santé mentale pour lutter contre le racisme. Les services de psychologie sont offerts par des professionnels issus de 15 communautés différentes, qui travaillent dans sept langues. Cette grande diversité au sein de l'équipe a permis à la clinique de développer une expertise transculturelle, ce qui facilite l'accès aux personnes issues de la diversité. Le Centre offre aussi des formations et des outils pour mieux intervenir auprès de ces clientèles ainsi que des stages pour les professionnels immigrants.

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme a également décerné, à titre posthume, un certificat pour honorer l'engagement et le travail effectué par M. Dan Philip, décédé le 1er avril 2024. Homme engagé, il a été un pionnier du militantisme pour les droits des Noirs au Québec. Il a été le fondateur de la Ligue des Noirs du Québec en 1969 et en a assuré la présidence pendant 40 ans. Tout au long de sa vie, il a défendu les plus vulnérables et s'est battu avec conviction et force pour les droits des communautés noires et afrodescendantes. Il était reconnu pour son sens du dialogue et pour sa volonté à bâtir des ponts au sein de la société.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé dans la lutte contre le racisme et les prix Pour un Québec sans racisme sont la concrétisation de cet engagement. Les récipiendaires honorés aujourd'hui peuvent être fiers : ils sont des modèles pour favoriser un vivre-ensemble entre toutes les communautés, une des grandes richesses qui fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui. J'encourage chaque personne à s'inspirer de ces réalisations exemplaires pour promouvoir l'inclusivité dans toutes les sphères de notre société. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Notre gouvernement travaille continuellement afin de favoriser une meilleure connaissance des réalités des nations autochtones au sein de la société québécoise, dans une optique de compréhension mutuelle et de vivre-ensemble. Honorer les acteurs de changement dans la lutte contre le racisme, c'est leur témoigner notre reconnaissance. La mission gouvernementale ne s'accomplirait pas sans leur contribution essentielle à un Québec toujours plus juste. Leurs réalisations ont une valeur inestimable aux yeux de notre gouvernement et pour l'ensemble de la société québécoise! Bravo aux lauréats! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les gagnants de ce soir représentent l'espoir. Ils engagent leur énergie et leur créativité au service de l'amélioration des conditions de vie de toutes et de tous, sans distinction basée sur leur couleur de peau. Ils sont des partenaires précieux pour le gouvernement du Québec dans sa mission d'égalité et de justice pour les citoyennes et les citoyens du Québec. Je leur adresse mes félicitations et les remercie pour leur apport précieux à notre société. »

Shirley Dorismond, adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Les prix Pour un Québec sans racisme sont décernés par le gouvernement du Québec depuis 2022 et sont en cohérence avec les recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme.





sont en cohérence avec les recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme. Ils visent à reconnaître la contribution d'une personne, d'une organisation publique, d'une entreprise et d'un organisme qui se sont distingués par des réalisations remarquables, au Québec, en faveur d'une société exempte de racisme.





Le jury des prix Pour un Québec sans racisme 2025 était composé de :



M me Tanya Sirois , présidente du jury, directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et administratrice; M me Rachida Azdouz, psychologue, autrice et chroniqueuse; M me Géraldine Martin, gestionnaire et entrepreneure; M. Gilles Rioux, directeur général du Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles au Québec; M me Liliane Kouamé-Kodia, représentante du Bureau de coordination de la lutte contre le racisme; M me Lisa Marlène Ntibayindusha, représentante du Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité.



Liens connexes :

Prix Pour un Québec sans racisme

