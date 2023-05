Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,6 M$ au Festival TransAmériques

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 661 820 $ au Festival TransAmériques, qui se déroule à Montréal jusqu'au 8 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival TransAmériques, qui en est à sa 17e édition, mise sur la qualité artistique et la variété des activités composant son programme afin d'attirer les festivaliers et festivalières dans plusieurs lieux culturels de la métropole. En plus de compter sur la participation de plusieurs professionnelles et professionnels émergents et de renom de l'industrie québécoise, cet événement de danse et de théâtre accueille des artistes en provenance d'une vingtaine de pays. Il contribue d'ailleurs au rayonnement d'œuvres québécoises et au développement d'entente avec des partenaires à l'international.

« Le Festival TransAmériques met à l'honneur la créativité artistique à l'état pur et le meilleur de la création contemporaine en théâtre et en danse, en provenance du Québec et de l'étranger. Il constitue un lieu de rencontre avec le public, qui permet aux artistes d'exprimer leur vision du monde par le mouvement et la parole. Je souhaite une expérience riche et inédite à tous ceux et celles qui participent à cette activité unique et je félicite l'équipe du Festival TransAmériques pour son audace inspirante qui fait la renommée de cet événement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer au succès du Festival TransAmériques, dont la renommée n'est plus à faire. Fort de la présence d'artistes établis et de la relève, cet événement saura ravir à nouveau les amatrices et amateurs de danse et de théâtre de tous les styles. Les événements de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique de la métropole, en plus de faire rayonner notre destination touristique sur la scène internationale. J'invite les visiteuses et visiteurs à prendre part à ce rendez-vous unique et j'espère qu'ils seront nombreux à découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival TransAmériques contribue activement au rayonnement de la métropole avec un programme qui accueille des artistes de plusieurs pays et soutient l'exportation du talent québécois. C'est grâce à des événements comme celui-ci que Montréal est reconnue à l'international comme une ville culturelle et créative. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

