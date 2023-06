Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 25 000 $ à Sherbrooke t'en bouche un coin

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 25 000 $ au festival Sherbrooke t'en bouche un coin, qui se déroule jusqu'au 11 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival international de cuisine de rue valorise depuis dix ans le savoir-faire de l'industrie agroalimentaire du Québec et fait ainsi de Sherbrooke une destination gastronomique prisée.

Citations :

« Les régions du Québec regorgent de nombreuses spécialités gastronomiques, qui contribuent à la valorisation de notre patrimoine culturel. Sherbrooke t'en bouche un coin est le rassemblement idéal pour faire briller notre talent culinaire. Bravo aux promoteurs pour cette belle initiative, qui, tout en mettant en lumière les produits et les chefs locaux, permet de dynamiser notre tourisme gourmand! Je vous invite à venir à Sherbrooke pour y déguster les délices proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement, grâce auquel les festivaliers découvriront la variété et la richesse des aliments du Québec. Profiter du savoir-faire de chefs culinaires talentueux et créatifs ajoute du plaisir à l'expérience. Je vous encourage à aller à la rencontre des producteurs, des restaurateurs et des chefs présents pour apprécier toute l'étendue du terroir estrien. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Vitrine de la gastronomie québécoise, Sherbrooke t'en bouche un coin est plus qu'un rendez-vous culinaire; c'est aussi une occasion privilégiée pour faire rayonner nos produits locaux et l'expertise de nos chefs. Venez savourer les produits frais qui font notre fierté et prolonger votre séjour dans la région pour découvrir ses nombreux attraits! Bonne dégustation! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ aux organisateurs dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) leur octroie la somme de 5 000 $ en vertu de son programme des commandites.

