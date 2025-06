Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 100 000 $ au Festival BleuBleu

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 101 000 $ au Festival BleuBleu, qui se déroule à Carleton-sur-Mer jusqu'au 23 juin 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Au cours de ce festival, une vingtaine d'artistes se produiront sur scène dans une variété de lieux peu traditionnels, notamment le site patrimonial de la Cabane-à-Eudore, le Phare de la pointe Tracadigash et la plage du parc des Horizons à Carleton-sur-Mer. En plus d'une programmation musicale diversifiée, des activités s'adressant à toute la famille seront proposées, comme le marché d'artisans, dans le but de faire découvrir la ville et sa culture.

« L'édition 2025 du Festival BleuBleu s'annonce remplie de découvertes. À travers un programme varié et des lieux inusités, l'équipe organisatrice signe un événement à l'image de la culture québécoise. Je vous invite chaleureusement à prendre part à ces festivités qui vous permettront d'apprécier le talent des artistes d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir des événements comme le Festival BleuBleu, qui contribue à faire rayonner Carleton-sur-Mer et sa culture! Les festivaliers et la population sont conviés à assister aux nombreuses prestations musicales qui se dérouleront dans des lieux historiques et culturels pour l'occasion. Il s'agit d'une belle manière de mettre en valeur la ville de Carleton-sur-Mer et la région de la Gaspésie. J'encourage les visiteurs à profiter de ce moment pour se laisser charmer par les multiples attraits touristiques de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« À chaque nouvelle édition, le Festival BleuBleu, un événement incontournable dans la région, présente une programmation riche et favorise la découverte de Carleton-sur-Mer de même que de ses lieux touristiques et historiques. J'invite cordialement les visiteurs ainsi que la population à participer à ces quatre jours de culture et à saisir cette occasion pour tirer parti de ce que la ville a à offrir de plus beau. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 65 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 36 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

