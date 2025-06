Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 30 000 $ au festival Sherbrooke t'en bouche un coin

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 30 000 $ au festival Sherbrooke t'en bouche un coin, qui se déroule jusqu'au 15 juin 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Sherbrooke t'en bouche un coin célèbre sa 12e édition avec une programmation des plus salivantes qui saura plaire à tout un chacun. Les personnes participantes pourront vivre des expériences gustatives incroyables offertes par des chefs et des producteurs d'ici.

Citations :

« Quelle belle occasion pour les visiteurs de savourer le savoir-faire québécois! Les rendez-vous gastronomiques comme Sherbrooke t'en bouche un coin séduisent les touristes et les invitent à découvrir notre province autrement. Ce festival contribue à positionner le Québec comme destination touristique de choix, tout en favorisant le développement de la région des Cantons-de-l'Est. J'encourage chaleureusement les voyageurs à rejoindre la population locale pour ce grand événement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir un événement qui met en valeur la richesse de notre terroir. Le festival Sherbrooke t'en bouche un coin représente une vitrine exceptionnelle pour nos chefs cuisiniers et nos producteurs, permettant de faire connaître la diversité et la qualité de nos produits. En encourageant ces rencontres conviviales, nous contribuons à renforcer le lien entre les artisans du secteur agroalimentaire et le public, tout en valorisant l'identité culinaire de la région. Je souhaite à tous une expérience gourmande inspirante. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Sherbrooke t'en bouche un coin est un événement très attendu chaque année, tant par la population estrienne que par les visiteurs curieux de découvrir ou de redécouvrir le talent de nos chefs et producteurs locaux. Il s'agit d'une merveilleuse occasion d'explorer de nouvelles saveurs et de vivre des expériences culinaires mémorables. J'invite tous les amateurs de gastronomie à y participer et à profiter de l'occasion pour séjourner dans la région et découvrir ses multiples attraits. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 10 000 $ par le biais de son programme des commandites.

