Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 64 000 $ aux parcours Ironman 70.3 Mont-Tremblant et 5150 Mont-Tremblant

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 64 000 $ aux parcours Ironman 70.3 Mont-Tremblant et 5150 Mont-Tremblant, qui se déroulent jusqu'au 22 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces deux épreuves sportives internationales sont des occasions uniques pour les athlètes de dépasser leurs limites. Pour l'occasion, l'entourage et les visiteurs sont invités à venir les encourager lors de leur parcours qui culminera au cœur du village de Mont-Tremblant.

Citations :

« Les événements sportifs d'envergure comme les parcours Ironman 70.3 Mont-Tremblant et 5150 Mont-Tremblant font briller le Québec à l'international et stimulent l'économie et le tourisme des Laurentides. Mont-Tremblant, avec son décor naturel exceptionnel et son accueil chaleureux, offre un cadre idéal pour vivre ce genre de compétition. J'invite les athlètes, leurs proches et tous les visiteurs à prolonger leur séjour pour découvrir les trésors de la région et repartir avec des souvenirs inoubliables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quelle joie de voir que des événements comme ceux-ci, qui se déroulent dans les Laurentides, sont soutenus par le gouvernement! Ces événements majeurs participent à la diversification des activités multiples qui ont lieu à Mont-Tremblant et dans la région. J'invite les personnes participantes à profiter de l'occasion pour aller à la rencontre de la population et découvrir ce que Mont-Tremblant a de plus beau à leur offrir. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants. Consolider la position de la destination québécoise sur les scènes nationale et internationale. Favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

