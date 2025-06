Vers un secteur agroalimentaire toujours plus productif - La Malterie Caux-Laflamme renaît grâce à l'intervention de Québec

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annoncent un financement de plus de 2 millions de dollars à la Malterie Caux-Laflamme.

Cet appui a permis à l'entreprise d'acquérir des équipements de production entièrement automatisés pour sa nouvelle malterie, rebâtie à la suite d'un incendie survenu en mars 2024 et inaugurée aujourd'hui.

Le projet de reconstruction, d'une valeur totale de près de 6,8 millions de dollars, augmentera la capacité de production de céréales germées et maltées de l'entreprise en vue de répondre à la demande grandissante de la clientèle. Le centre de grains a notamment été agrandi et automatisé dans le but de rendre le transport des grains plus efficace. Deux cuves de trempage ont aussi été ajoutées, de façon à accélérer le processus de germination et de maltage, améliorant ainsi la productivité de l'entreprise.

Le gouvernement du Québec souligne toute l'importance de l'achat local. Ainsi, le marché des microbrasseries a connu une croissance considérable des commandes de malt, et ceux des distilleries et de la minoterie se développent très bien également. L'entreprise approvisionne en malt près de 80 microbrasseries et microdistilleries québécoises.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais approprié d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme celui de la transformation alimentaire.

Citations :

« Je suis heureux de cet appui financier, qui a permis à l'entreprise d'automatiser ses nouvelles installations. La Malterie Caux-Laflamme occupe un marché en pleine expansion, et les investissements réalisés contribueront à améliorer sa compétitivité. Je félicite toute la famille de s'être retroussé les manches rapidement, après le sinistre, pour concrétiser cet ambitieux projet de reconstruction! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'équipe de la Malterie Caux-Laflamme a su transformer un drame en une formidable occasion de développement! Je salue la résilience qu'elle a démontrée durant cette épreuve et sa détermination à se relever pour être encore plus forte. Avec ses nouveaux équipements, l'entreprise pourra augmenter ses parts de marché. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles)

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné la Malterie Caux-Laflamme dans cette étape cruciale pour sa croissance. Cet investissement de plus de 2 millions de dollars lui permettra d'être encore plus productive qu'avant et de demeurer compétitive dans un marché en effervescence. Encourager la productivité de nos PME et l'automatisation de leurs procédés, c'est un moyen efficace de protéger nos emplois et notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« La relance de la Malterie Caux-Laflamme est un témoignage de la résilience des entreprises d'ici et de l'esprit entrepreneurial qui anime la région de la Chaudière-Appalaches. Ce nouveau chapitre, soutenu par Investissement Québec, s'amorce sous le signe de l'automatisation et d'une productivité accrue, deux leviers essentiels pour assurer la croissance et la pérennité de l'entreprise. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes fiers aujourd'hui de voir notre malterie renaître de ses cendres, plus forte, plus moderne, mais toujours enracinée dans le terroir québécois. Cette reconstruction marque la continuité de notre mission : révéler toute la richesse aromatique, nutritive et fonctionnelle des grains et céréales du Québec en misant sur un savoir-faire rigoureux et une approche à la fois novatrice et collaborative. C'est l'engagement et la solidarité de notre équipe familiale qui nous ont permis de transformer cette épreuve en tremplin pour l'avenir, au service d'une filière agroalimentaire locale et vivante. »

Myriam Laflamme-Caux, directrice générale de la Malterie Caux-Laflamme

Faits saillants :

La Malterie Caux-Laflamme est une entreprise familiale de 4 e génération qui se spécialise dans la germination et le maltage des grains et céréales du Québec depuis 2015. Elle vend ses produits à des microbrasseries, à des distilleries et à des transformateurs alimentaires, en plus d'offrir du maltage à forfait.

génération qui se spécialise dans la germination et le maltage des grains et céréales du Québec depuis 2015. Elle vend ses produits à des microbrasseries, à des distilleries et à des transformateurs alimentaires, en plus d'offrir du maltage à forfait. Le projet implique un prêt de 1 172 000 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 636 000 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour l'achat d'équipements de production.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) participe au montage financier en octroyant une subvention de 375 000 $ dans le cadre du Programme transformation alimentaire, qui a pour objectif d'améliorer la productivité, la compétitivité et l'empreinte environnementale du secteur de la transformation alimentaire du Québec en soutenant les projets qui contribuent à son développement.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 581 993-5016, Courriel : [email protected] ; Camille Jean, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de circonscription de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence, et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles), Tél. : 819 238-8830 ; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected] ; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144 ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, Courriel : [email protected] ; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected] ; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359