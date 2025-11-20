Festivals et événements de la saison hivernale - Le gouvernement du Québec appuie le Marché de Noël allemand de Québec

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Marché de Noël allemand de Québec, qui se déroule jusqu'au 23 décembre prochain.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 509 000 $.

Ce marché de Noël sera tenu dans cinq emplacements situés dans le Vieux-Québec. Avec plus de 125 exposants et une programmation riche et variée, il saura charmer tous les visiteurs. Ses décors féériques donneront vie et couleurs au centre-ville, émerveillant petits et grands.

Citations :

« Encore cette année, le Marché de Noël allemand de Québec donne rendez-vous aux citoyens et aux citoyennes au cœur de notre belle capitale nationale, leur proposant diverses expériences gustatives, artisanales et festives hautes en couleur. C'est avec fierté que nous accueillons un événement de cette envergure et que nous ouvrons ainsi le bal des fêtes à la façon des traditions allemandes et européennes, tout en offrant plusieurs produits québécois. Un très agréable marché de Noël à tous et à toutes! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Marché de Noël allemand de Québec présente une programmation des plus séduisantes qui permet d'amorcer le temps des fêtes dans la région de la Capitale-Nationale et d'en profiter au maximum. Année après année, cet événement rassembleur et chaleureux fascine les visiteurs et les incite à sillonner Québec autrement. J'invite les touristes ainsi que la population locale à profiter de ce joyeux rendez-vous pour découvrir les traditions de Noël allemandes et explorer les multiples attraits et activités de la ville en ces temps de festivités. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Chaque année, le Marché de Noël allemand de Québec est un incontournable qui met en valeur le savoir-faire de nos artisans et la richesse du terroir québécois. Cet événement à l'ambiance chaleureuse illustre parfaitement notre volonté de rapprocher les consommateurs des producteurs. J'encourage tous ceux qui ont envie de découvrir les produits d'ici et de plonger dans la magie des fêtes à venir y faire leurs emplettes. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le Marché de Noël allemand de Québec est une belle occasion de faire découvrir nos produits à des gens d'ici et d'ailleurs. Il témoigne aussi de la relation privilégiée que le Québec entretient avec l'Allemagne et du partenariat qui l'unit à la Bavière depuis plus de 35 ans. Félicitations et merci à l'équipe organisatrice! »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 260 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 244 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une commandite de 5 000 $.

