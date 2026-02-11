Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui a lieu jusqu'au 22 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 240 000 $.

Chaque année, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec accueille des équipes de hockey venues de partout à travers le monde pour vivre une expérience inoubliable. En 2026, 61 pays prendront part à cette prestigieuse compétition. Pour l'occasion, les amateurs de ce sport sont invités à venir nombreux encourager les jeunes athlètes.

Citations :

« Cet événement attendu chaque année à l'échelle internationale représente une vitrine exceptionnelle pour la ville de Québec, qui accueille les joueurs et leur entourage en cette belle occasion. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour parcourir la région de la Capitale-Nationale et découvrir ses plus beaux atouts. Bon tournoi! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En plus d'être une tradition hivernale bien ancrée chez plusieurs familles d'ici et d'ailleurs, ce tournoi offre à la région de la Capitale-Nationale une remarquable visibilité internationale. Je suis heureux que notre gouvernement apporte son soutien à cette compétition qui, année après année, contribue au dynamisme de Québec et génère d'importantes retombées économiques pour notre région. Bonne 66e édition à tous et à toutes! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 90 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

