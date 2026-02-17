Québec appuie les organismes de regroupement pour renforcer le développement culturel

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la reconduction de l'appui gouvernemental aux organismes de regroupement pour soutenir leur offre de services pour les trois prochaines années. Ceux-ci jouent un rôle significatif auprès des milieux culturels et des communications, non seulement en matière de développement des compétences et de concertation, mais aussi sur le plan de la mise en commun des services et de la création de projets porteurs.

Au total, 28 organismes sont soutenus, soit 16 organismes de regroupement de portée régionale et 12 organismes nationaux sectoriels. Le programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement prévoit une aide financière d'un peu plus de 26 M$ sur trois ans. Il vise à soutenir les organismes de regroupement dans les secteurs, notamment de la muséologie, du patrimoine, de la formation en art, des médias et des bibliothèques.

« Je suis heureux d'annoncer la reconduction de l'aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement de portée nationale et régionale. Ceux-ci sont des partenaires essentiels dont l'expertise contribue au soutien de notre écosystème culturel et permet au ministère de maintenir un contact privilégié avec les artistes et les organismes culturels, partout sur le territoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le programme Aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement 2025-2028 a été ouvert pour le dépôt des demandes par les clientèles du 29 septembre au 4 novembre 2025.

À la suite de l'évaluation du programme en 2024, le cadre normatif a été révisé et les règles de calcul de l'aide financière ont été légèrement revues, notamment par l'ajout de balises pour encadrer l'embauche d'une agente ou d'un agent de développement numérique (ADN). Les ADN participent activement à la transformation numérique des organisations culturelles d'un secteur ou d'un territoire. Conscients des bénéfices de la mutualisation des ressources, ils travaillent en communauté de pratique professionnelle en prônant des valeurs de collaboration, de partage et de transfert de connaissances.

