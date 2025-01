Festivals et événements de la saison hivernale 2025 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 950 000 $ à l'Igloofest

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 958 000 $ à l'Igloofest, qui se déroule à Montréal jusqu'au 8 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Igloofest de Montréal est un événement très attendu par les personnes amatrices de musique électronique. Pendant quatre fins de semaine, le Vieux-Port de Montréal sera animé par des artistes locaux et internationaux qui feront vibrer la foule, incitant plus d'un à séjourner dans la métropole.

Citations :

« Les événements de petite et grande envergure qui dynamisent le Québec enrichissent notre offre touristique hivernale et amènent les gens à venir profiter de l'hiver chez nous. Il s'agit d'une occasion en or pour découvrir la métropole et ses multiples attraits touristiques. Je tiens à féliciter toute l'équipe de l'Igloofest pour l'organisation de cet événement qui incite les visiteurs à séjourner dans la ville de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Igloofest est un rendez-vous hivernal très attendu des adeptes de musique électronique. Chaque année, ils sont nombreux à braver le froid pour profiter des prestations offertes par des DJ locaux et internationaux venus réchauffer la métropole. Je félicite les organisateurs, qui travaillent avec passion pour créer un événement musical mémorable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les hivers montréalais ne seraient pas les mêmes sans l'Igloofest, ce rendez-vous incontournable de musique électronique qui attire chaque année des milliers de festivaliers. Cet événement est un véritable moteur de la vitalité et du rayonnement de notre métropole nordique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 558 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 300 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

