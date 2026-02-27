Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Montréal en Lumière

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au festival Montréal en Lumière, qui a lieu jusqu'au 7 mars prochain.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 916 000 $.

Se déroulant au cœur du Quartier des spectacles, le festival Montréal en Lumière comporte un volet gastronomique, une programmation musicale et des activités extérieures permettant d'apprécier pleinement la période hivernale. Petits et grands sont invités à profiter du sentier de patin, à visiter le Village gourmand, à participer à l'unique Nuit blanche et à assister aux nombreux spectacles présentés par des artistes d'ici.

Citations :

« À Montréal, la saison froide fait partie de notre ADN. On ne se met pas sur pause durant l'hiver; on le vit, on le célèbre et on en fait un moteur d'attractivité. Montréal en Lumière en est un bel exemple. Ce festival rassembleur fait vibrer la métropole, soutient l'économie locale et met en valeur notre créativité, notre gastronomie et notre savoir-faire. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Quelle fierté pour notre gouvernement d'appuyer le festival Montréal en Lumière, qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique et hivernale par excellence! Cet événement d'envergure produit des retombées importantes pour la métropole et contribue à faire briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région en explorant ses multiples attraits et activités. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival Montréal en Lumière en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme octroie 416 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook X LinkedIn

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Jean-Philippe Labre Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]