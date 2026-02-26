Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux - Appui pour améliorer l'accès à la nature au parc du Mont-Loup-Garou

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, un soutien financier à Plein air Sainte-Adèle pour la réalisation d'un projet d'amélioration des infrastructures du parc du Mont-Loup-Garou. Cette initiative contribuera à bonifier l'offre en tourisme de nature dans la région des Laurentides.

Plus précisément, elle consiste :

à améliorer l'aménagement et la capacité des espaces d'accueil et de stationnement;

à doter le site d'eau potable et de bâtiments sanitaires d'une plus grande capacité;

à optimiser l'information sur l'offre et l'état des sentiers.

Pour ce faire, une somme de 300 000 $ est accordée à l'organisme dans le cadre du Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (programme DOTPR) du ministère du Tourisme.

Ce programme, géré par l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq), vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables pour permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.

Citations :

« Les parcs régionaux sont des piliers de notre destination. Ils mettent en valeur la nature québécoise dans ce qu'elle a de plus beau et contribuent au dynamisme des économies locales. Notre gouvernement fait donc sa part, en appuyant le développement d'une offre quatre saisons diversifiée tout en améliorant l'accessibilité et la sécurité des installations. Je suis fière que nous soutenions le tourisme de nature, qui est un secteur particulièrement apprécié des visiteurs et de la population. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le parc du Mont-Loup-Garou contribue à la richesse de l'offre touristique de notre région. Cette aide financière permettra aux gens de passage de vivre une expérience encore plus positive. Le tourisme est un moteur de croissance économique majeur pour la circonscription de Bertrand. C'est en appuyant le développement de nos attraits qu'on attirera davantage de visiteurs pour de plus longs séjours chez nous. Je remercie l'équipe du parc du Mont-Loup-Garou pour son engagement à protéger et à favoriser l'accès à ce bijou naturel. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Nous saluons l'engagement de la ministre du Tourisme à stimuler le développement d'une offre touristique novatrice, accessible, durable et de qualité dans les parcs régionaux du Québec. Grâce à ce soutien financier, des dizaines de projets d'infrastructures d'accueil, d'activités de plein air et d'hébergement ont été concrétisés ces dernières années. Cette bonification majeure de l'offre dans le réseau Parq contribue à renforcer la position du Québec comme destination de plein air de premier plan. Les parcs régionaux sont fiers de générer ainsi des retombées économiques tangibles dans leurs communautés. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

« Le parc du Mont-Loup-Garou représente un lieu incontournable des Laurentides pour la pratique de la randonnée, du ski en forêt, du vélo de montagne et du vélo hivernal. La beauté de ses espaces naturels ainsi que la qualité de ses sentiers contribuent à faire de Sainte-Adèle une destination de choix pour les adeptes de plein air. Le soutien du gouvernement, par l'entremise du programme DOTPR, permettra à Plein air Sainte-Adèle de poursuivre ses importants efforts de développement d'une expérience récréotouristique quatre saisons unique et de répondre aux besoins découlant de la forte hausse d'achalandage au parc du Mont-Loup-Garou depuis son ouverture en 2021. »

Daniel Bergeron, président de Plein air Sainte-Adèle

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe de 12,5 millions de dollars, le programme DOTPR a permis de soutenir 53 projets touristiques depuis sa création en 2021.

Le programme DOTPR s'inscrit dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 du ministère du Tourisme. Ses critères de sélection comprennent l'inclusion de mesures qui réduisent les effets des projets sur l'environnement tout en générant des retombées sociales et économiques positives.

Créée en 2014 et désignée comme organisme national de loisir depuis 2019, l'Association des parcs régionaux du Québec compte à ce jour 51 membres accrédités. Sa mission : accompagner les parcs régionaux dans l'atteinte de hautes normes de qualité et de sécurité pour la pratique du plein air ainsi que pérenniser l'accès à la nature par la mise en valeur de ces territoires afin qu'ils se distinguent par leur ancrage dans leurs communautés et leur contribution au développement socioéconomique. L'Association dirige le programme d'accréditation Parq, un sceau d'excellence reconnu par le gouvernement du Québec.

