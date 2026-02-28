Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec soutient Manif d'art

QUÉBEC, le 28 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec octroi 414 000 $ à la biennale Manif d'art, qui se déroule jusqu'au 19 avril 2026.

C'est sur le thème Briser la glace que la biennale prend place dans de nombreux musées, galeries et centres d'artistes de la grande région de Québec, mais aussi de celle de la Chaudière-Appalaches et de la ville de Joliette. Alliant expositions, performances, représentations et art public, Manif d'art signe cette année un programme majoritairement gratuit qui met de l'avant le travail de plus de 60 artistes provenant de tous les horizons. Une trentaine de diffuseurs et de professionnels internationaux prendront part à cette 12e édition de la Manif dans le but de stimuler le rayonnement des productions culturelles d'ici au-delà des frontières du Québec.

Citations

« Je salue l'équipe organisatrice de cet événement d'envergure qui permet de faire briller à la fois les artistes de renom et les artistes émergents, en encourageant la collaboration dans les nombreuses créations qui émerveilleront le public tout au long de la biennale. Grâce à son programme presque entièrement gratuit, la Manif d'art donnent la chance à tous les citoyens d'avoir accès à une foule d'activités artistiques et de prendre part à la culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements sont une invitation à découvrir le Québec autrement. Ils offrent aux visiteurs l'occasion de vivre nos régions de façon authentique, en rencontrant nos artistes, en explorant nos espaces publics et en s'imprégnant de notre culture. La biennale Manif d'art en est un magnifique exemple : elle permet de parcourir la région de Québec, de ses galeries d'art à ses installations extérieures, tout en profitant pleinement de la saison hivernale. C'est une expérience culturelle immersive qui enrichit le séjour de chacun et crée des souvenirs durables au cœur de l'hiver québécois. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]