Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 19 000 $ à La Virée Nordique de Charlevoix

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 18 500 $ pour la présentation de La Virée Nordique de Charlevoix, qui se déroule jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Virée Nordique de Charlevoix propose aux participants des circuits inédits dans cette région enchanteresse du Québec. Que ce soit en ski de fond ou en raquette, les petits et les grands pourront trouver un défi à leur mesure et se dépasser tout en s'amusant.

Citations :

« La qualité et la renommée de La Virée Nordique de Charlevoix attirent autant les athlètes débutants que les plus avertis. En plus de faire la promotion des saines habitudes de vie, cet événement sportif fait rayonner la région partout au Québec en accueillant un peu plus de 2 000 participants. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien, et je suis sûre qu'il contribuera, encore cette année, au dynamisme du tourisme hivernal de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Virée Nordique, c'est l'occasion de faire rayonner la nordicité du Québec et les sports d'hiver avec, en toile de fond, les magnifiques paysages de Charlevoix. L'événement bonifie la qualité de vie des citoyens et permet de stimuler l'économie de la région de la Capitale-Nationale, au bénéfice de nos entreprises locales. J'invite la population à y participer et à profiter de leur présence dans la région pour visiter les attraits des environs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 7 500 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

