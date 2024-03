Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 124 000 $ pour la tenue de la compétition Hit the Floor de Gatineau

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 123 500 $ pour la présentation de la compétition Hit the Floor de Gatineau, qui se déroule jusqu'au 17 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La compétition Hit the Floor de Gatineau représente une vitrine incontournable pour des milliers de danseuses et danseurs québécois et canadiens, tous styles confondus. Elle contribue au développement de la danse à l'échelle mondiale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation de la compétition Hit the Floor de Gatineau, un événement sportif très attendu de la part des participants et des participantes qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Cette compétition de danse contribue également à la vitalité économique de l'Outaouais, tout en faisant briller le talent des artisans de nos industries culturelle et événementielle. J'invite chaleureusement les athlètes à profiter pleinement de leur passage à l'événement pour se forger des souvenirs mémorables en compagnie de leurs proches et pour découvrir les attraits et les activités qui animent la région pendant la saison hivernale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très heureuse que notre gouvernement offre à nouveau son appui à la compétition Hit the Floor de Gatineau. Cet important événement de danse multi-styles représente une occasion de dépassement de soi unique et remplie d'émotions pour les athlètes et leurs proches. Je les encourage d'ailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à profiter de chaque moment. Bon succès à tous les participants et participantes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La compétition Hit the Floor de Gatineau est devenue, au fil des ans, un incontournable du monde de la danse. Elle permet aux danseurs et danseuses d'ici et d'ailleurs de démontrer leur talent et leur détermination, tout en bonifiant l'offre touristique de l'Outaouais. J'invite d'ailleurs les visiteurs à parcourir notre belle région, à encourager ses commerçants et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 118 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde un montant de 5 500 $ grâce au Programme de soutien aux événements sportifs.

