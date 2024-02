Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 43 000 $ à la Gatineau Loppet

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 43 000 $ à la Gatineau Loppet, qui a lieu jusqu'au 18 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette compétition internationale de ski de fond accueille près de 2 500 athlètes canadiens et européens, de tous les âges et calibres, qui pourront skier sur plusieurs distances et relever un défi à leur mesure.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie la Gatineau Loppet, qui permet aux sportifs y prenant part de s'amuser et d'y trouver un défi qui leur est propre. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition, et j'invite les visiteurs à profiter de leur passage pour découvrir les attraits du tourisme hivernal en Outaouais. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je souhaite la bienvenue aux athlètes d'ici et d'ailleurs qui participeront à la 45e édition de la Gatineau Loppet. J'invite aussi toute la communauté environnante à les encourager et, par le fait même, à prendre une bonne bouffée d'air frais dans le magnifique parc de la Gatineau. C'est un plaisir de pouvoir accueillir le plus grand événement international de ski de fond du pays. Je remercie tous les bénévoles et organisateurs qui collaborent à la tenue de l'événement. Grâce à vous, de nombreux sportifs pourront se surpasser et aussi s'inscrire dans la série d'épreuves internationales de la Worldloppet. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la Gatineau Loppet, un événement sportif qui favorise le rayonnement de l'Outaouais comme destination touristique hivernale! En accueillant des athlètes de partout, ce rendez-vous contribue à la vitalité économique locale et fait briller le talent des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent lors de la saison froide. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Tél. : 418 805-0233, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]­­