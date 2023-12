Festivals et événements de la saison hivernale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 430 000 $ pour le festival d'hiver Toboggan

QUÉBEC, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 432 000 $ pour la présentation du festival d'hiver Toboggan, qui se déroule à Québec jusqu'au 31 décembre.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Toboggan invite les gens à célébrer la fin de l'année en prenant part aux diverses activités proposées. Ainsi, pendant quatre jours, la place George-V accueillera les festivaliers au son des meilleurs DJ. Ce festival de musique urbaine culminera le 31 décembre, où une soirée du Nouvel An des plus endiablées sera présentée à la place de l'Assemblée-Nationale.

Citations :

« Quel bel événement culturel pour clore l'année 2023! Les festivaliers pourront profiter de la programmation musicale et de tout ce que la Capitale-Nationale a à offrir. Je remercie les organisateurs de cet événement, qui bonifie la qualité de vie des citoyens et des visiteurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec une immense fierté que le gouvernement du Québec soutient le festival d'hiver Toboggan, qui contribue à l'attractivité du Québec et accueille des milliers de festivaliers venus s'amuser pour souligner le passage vers la nouvelle année. Pendant quatre jours, la Vieille Capitale vibrera au rythme de musiques électronique, traditionnelle et québécoise qui ponctueront les dernières soirées de décembre. Je souhaite que les visiteurs passent de bons moments en compagnie de leurs proches, qu'ils profitent des attraits hivernaux proposés dans la région et qu'ils repartent avec des souvenirs mémorables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 260 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 172 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale



Twitter, LinkedIn

Ministère du Tourisme

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]