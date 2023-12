Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2023-2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,3 M$ pour la Coupe du monde féminine FIS de ski alpin

QUÉBEC, le 2 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 375 000 $ pour la présentation de la Coupe du monde féminine FIS de ski alpin, qui se déroule à Tremblant jusqu'au 3 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Présentée à Tremblant pour la première fois depuis 40 ans, la Coupe du monde féminine FIS de ski alpin accueillera les meilleures skieuses au monde, qui s'affronteront dans les épreuves de slalom géant. L'occasion est belle pour les amateurs de voir la crème des athlètes à l'œuvre.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation de la Coupe du monde féminine FIS de ski alpin, un événement international qui favorise le rayonnement de notre destination comme hôte d'événements sportifs d'envergure. Cette compétition, qui réunit l'élite mondiale de slalom, accueille des milliers de spectateurs de toutes provenances venus encourager leurs favoris. Elle contribue également à faire du Québec un incontournable du tourisme hivernal. J'invite chaleureusement les participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans les Laurentides pour découvrir les attraits et les activités qui animent la région lors de la saison froide. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très emballée à l'idée de voir les championnes mondiales de ski alpin compétitionner à Tremblant, après plus de 30 ans d'absence en sol québécois. C'est une fierté de pouvoir accueillir ces skieuses de partout à travers le monde! Je félicite toutes les personnes qui ont travaillé à la concrétisation de cet événement. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les entraîneurs, accompagnateurs et spectateurs qui se déplaceront en grand nombre pour assister à cette compétition haute en couleur. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Coupe du monde féminine de ski alpin nous permettra de voir à l'œuvre les meilleures skieuses au monde à Mont-Tremblant! Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont fait en sorte que cet événement international majeur pour la région se réalise aujourd'hui. C'est énorme comme travail, et je dis merci et bravo à tous les membres du comité organisateur et aux nombreux bénévoles impliqués. En tant que députée de Labelle, je suis fière qu'un tel événement ait lieu sur notre majestueuse montagne et que notre gouvernement ait contribué à sa réalisation en tant que partenaire financier. Cette compétition favorisera un rayonnement mondial de notre beau coin de pays et des retombées importantes pour la région. Tellement fière de notre fabuleuse athlète locale, Valérie Grenier! Bonne chance, Valérie! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 750 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 625 000 $ via le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme

X Facebook YouTube Linkedin

Au Québec, on bouge!

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Ministère de l'Éducation

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected] ; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected] ; Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected] ; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]