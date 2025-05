Festivals et événements de la saison été-automne 2025 - La ministre Caroline Proulx et le caucus des députés du Bas-Saint-Laurent annoncent plus de 1 000 000 $ pour soutenir les festivals et événements de la région

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus des députés du Bas-Saint-Laurent sont fiers de confirmer une aide financière de 1 054 000 $ visant à soutenir des festivals et événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

Le caucus des députés du Bas-Saint-Laurent apporte un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, ainsi que la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, se joignent à la ministre Proulx pour annoncer cette importante contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements à travers le Québec, qui génèrent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix. En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent des retombées économiques et touristiques significatives dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« De plus en plus de touristes font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fière que le gouvernement du Québec apporte son appui aux festivals et aux événements qui se déroulent dans le Bas-Saint-Laurent et qui font vivre aux personnes participantes une expérience unique. Ils bonifient l'offre touristique de la région et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« L'industrie touristique est un moteur économique important dans notre région. Les festivals et événements y jouent un rôle important tout en contribuant au rayonnement de notre culture. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer au succès de ces rendez-vous festifs et rassembleurs. Bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui les orchestrent de main de maître pour le plus grand bonheur d'un public déjà conquis! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Coupe Memorial 750 000 $ Festival country Saint-Antonin 19 000 $ Matane en Lumière 18 000 $ Fort Causap, au royaume du saumon 20 000 $ Grandes Fêtes Telus (Les) 226 000 $ Festival du Bootlegger 10 000 $ Feste médiévale de Saint-Marcellin 11 000 $ Total 1 054 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]