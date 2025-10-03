Festivals et événements de la saison automnale 2025 - 230 000 $ accordés au Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 230 000 $ au Festival international de la poésie, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 12 octobre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival est un rendez-vous de la poésie incontournable en Mauricie, rassemblant amateurs de poésie et publics curieux de découvrir ce genre littéraire. Les visiteurs auront notamment la chance d'assister à des ciné-poésie, des ateliers, des conférences, des visites guidées et même des apéro-poésie. Le programme prévoit également des tournées dans les écoles, où les artistes feront découvrir leur passion aux élèves de la région. Accueillant des poètes de partout dans le monde, le Festival international de la poésie propose d'aller à la rencontre de l'autre, et ce, dans un riche univers créatif.

Citations

« Je me réjouis que le Festival international de la poésie contribue encore une fois cette année à enchanter le centre-ville de Trois-Rivières. Forte de plus de 40 ans d'existence marquée par la volonté de faire découvrir la poésie à un large public, l'organisation se distingue à nouveau par un programme varié et créatif, à l'image de notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival international de la poésie contribuent grandement à son essor, tout comme ils font rayonner notre culture. En accueillant des poètes de renom, l'événement favorise la reconnaissance de la région et du Québec à titre de destinations culturelles de choix et fait briller le talent de nos créateurs littéraires. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour pour découvrir les nombreux attraits touristiques de la Mauricie, une région accueillante et inspirante à bien des égards. Bravo au comité organisateur qui orchestre cet événement de main de maître, pour le plus grand bonheur d'un public déjà conquis! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le Festival international de la poésie est une véritable fierté pour la Mauricie. En plus de faire vibrer le cœur culturel de Trois-Rivières, il rassemble des voix poétiques du monde entier et fait rayonner notre région bien au-delà de ses frontières. Ce soutien gouvernemental témoigne de notre engagement envers les arts et la culture, et envers les événements qui enrichissent la vie de nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, est fier d'octroyer une aide de 113 900 $ au Festival par le biais de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 74 000 $ pour la tenue de l'événement dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

