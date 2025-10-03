Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Plus de 185 000 $ accordé au Marathon Beneva de Québec

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 186 000 $ au Marathon Beneva de Québec, qui se déroule jusqu'au 5 octobre 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Québec présente plusieurs épreuves, dont le marathon de 42 km, qui traverse neuf quartiers et trois arrondissements de la ville de Québec. Les coureurs et les marcheurs de tout âge peuvent prendre part aux épreuves de 2 km, de 5 km, de 10 km, de 21,1 km et finalement de 42,2 km.

Citations :

« Le Marathon Beneva de Québec est une belle occasion pour les coureurs et les marcheurs de se dépasser en sillonnant les magnifiques rues de Québec. Le parcours, qui traverse une multitude d'attraits touristiques, offre une vitrine exceptionnelle pour la ville tout en permettant de la découvrir autrement. De grands événements sportifs comme celui-ci, qui animent nos régions, sont des incontournables tout au long de l'année. J'invite les personnes participantes à profiter de leur séjour pour explorer ou revisiter la région de la Capitale-Nationale sous ses couleurs automnales. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Encore cette année, le Marathon Beneva de Québec contribue à la vitalité et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. Cet événement d'envergure constitue une occasion hors pair pour les nombreuses personnes participantes de découvrir ou d'apprécier de nouveau l'extraordinaire ville de Québec. Une activité prônant les saines habitudes de vie est synonyme de retombées positives pour notre région. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant :

Le ministère du Tourisme accorde 186 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

