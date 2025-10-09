Renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme : un outil pour favoriser le développement économique des Cantons-de-l'Est

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est, annoncent la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027. Cette entente renouvelée permettra de soutenir le développement de l'offre touristique de la région.

En effet, le ministère du Tourisme octroie 1 783 000 $ à Tourisme Cantons-de-l'Est dans le cadre de la nouvelle EPRTNT. L'organisme bonifie cette enveloppe de 1 683 332 $, portant à 3 466 332 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Cantons-de-l'Est, qui l'administre, et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une impulsion renouvelée à la croissance du secteur du tourisme dans une perspective durable et responsable.

Les projets visés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique d'une entreprise.

Un soutien accru aux festivals et aux événements régionaux

Conscient du rôle important que jouent les festivals et les événements dans l'animation et la vitalité des milieux, ainsi que dans le rayonnement de sa région, Tourisme Cantons-de-l'Est a mené une consultation auprès des acteurs et des actrices du secteur en vue de mieux cerner leurs enjeux. À la lumière de ces échanges, l'association touristique régionale consacre une enveloppe d'un million de dollars à ce type de projets. Les initiatives retenues pour leur caractère touristique pourront bénéficier d'un soutien allant jusqu'à 35 000 $ par année, pour une durée maximale de deux ans.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Cantons-de-l'Est sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Notre secteur est un levier de développement socioéconomique important pour les Cantons-de-l'Est et tout le Québec, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent encore davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fière de voir à quel point les Cantons-de-l'Est continuent de se démarquer comme une destination incontournable. Nos entrepreneurs et nos organismes touristiques font preuve d'un dynamisme remarquable en développant de nouveaux attraits, en misant sur le numérique et en enrichissant nos activités ainsi que notre offre d'hébergement. Je suis ravie que notre gouvernement renouvelle son appui en soutenant leurs projets, qui font rayonner notre région et stimulent notre économie. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce soutien financier représente bien plus qu'un simple appui : il s'agit d'un levier concret pour stimuler l'innovation, la concertation et la croissance responsable à l'échelle de toute la région. Grâce à cette enveloppe, Tourisme Cantons-de-l'Est pourra accompagner davantage les entreprises touristiques dans la mise en œuvre de projets porteurs, en phase avec les priorités régionales. Ensemble, nous renforçons la vitalité économique des Cantons-de-l'Est tout en consolidant sa position en tant que destination quatre saisons, innovante et accueillante. »

Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Tourisme Cantons-de-l'Est lancera un appel de projets aujourd'hui.





Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.





L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir 62 projets dans les Cantons-de-l'Est, avec des aides financières totalisant plus de 2,6 millions de dollars et des investissements réalisés ou à venir de l'ordre de près de 21,8 millions.





Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région touristique des Cantons-de-l'Est. En 2024, on y comptait plus de 1 300 entreprises représentant plus de 21 000 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait dans la région à un peu plus de 840 millions de dollars.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Titouan Bussière, Coordonnateur aux relations de presse, Tourisme Cantons-de-l'Est, Tél.: 819 238-9375, Courriel: [email protected]